Riapertura imminente del campetto di San Martino a Chieti: l'assessore Pantalone annuncia novità

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilriqualificato di Sansi prepara a tornare a essere un punto di riferimento per la comunità. Dopo un lungo periodo di attesa e lavori di ristrutturazione,allo Sport, Manuel, ha dichiarato che si stanno ultimando le procedure per affidare direttamente la gestione della struttura. L’amministrazione comunale punta a riattivare le attività, con l’obiettivo di inaugurare nuovamente l’impianto a breve. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo per rilanciare l’uso della struttura, abbandonata per diverso tempo. Un impianto rinnovato ma con sfide da affrontareha evidenziato che sono in corso dialoghi con potenziali gestori della struttura, selezionando quelli che potranno offrire ulteriori migliorie al