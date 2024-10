Pronosticipremium.com - Pronostici Championship Inglese: La Nostra Schedina per il 23 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per la giornata del 23, abbiamo selezionato cinque gare di, studiando attentamente le migliori opportunità per creare unaequilibrata e competitiva. I nostriincludono una combinazione di multigol, risultati parziali e finali, e opzioni di doppia chance, offrendo diverse possibilità di successo.del Giorno Partita Pronostico Quota Blackburn Rovers vs West Bromwich Albion Multigol 1 – 2 squadra ospite 1.55 Hull City vs Burnley Gol 1.80 Millwall vs Plymouth Combo 1X + Multigol 1 – 4 1.40 Luton vs Sunderland X2 1.47 Middlesbrough vs Sheffield Utd X Primo Tempo e/o X Finale 1.65 Questaoffre una varietà diper la, con un mix di sicurezza e rischio moderato.