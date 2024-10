Agi.it - Meloni: "I giudici? Non credo ai complotti ma il voto degli italiani conti"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - "Avevo messo in conto che ci sarebbero statiostacoli" ma "il protocollo Italia-Albania funzionerà. Non consentirò che un modello che abbiamo individuato nel pieno rispetto del diritto italiano ed europeo venga smontato perché c'è una parte della politica che non è d'accordo su questa lettura e su come deve essere gestita l'immigrazione. Sono determinata ad andare avanti". Giorgia, intervistata dal direttore de "Il Tempo" Tommaso Cerno - in occasione della festa per gli 80 anni del quotidiano, torna a parlare dei Cpr costruiti in Albania dopo lo stop della magistratura al trasferimento dei migranti. "Non parlerei di complotto.