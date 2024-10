M Berlusconi | giudici nemici del Paese

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 21.15 "Certinon sonodi mio padre o della Meloni, ma sonodel". Lo ha detto Marinaall'inaugurazione di una nuova libreria Mondadori a Roma. Esclude una discesa in politica, anche se segue "con grande interesse". Si pronuncia contro l'ipotesi della tassa sugli extraprofitti, ma trova consivisibile la scelta del governo circa il contributo delle banche per la sanità . "La questione dei diritti non è né di destra né di sinistra, ma di civiltà e di umanità ".