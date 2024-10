La minaccia di Kim Jong Un al confine d'Europa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri ha iniziato a circolare online, soprattutto fra i gruppi telegram filorussi, l’immagine di una bandiera della Federazione russa che sventola accanto a quella della Repubblica popolare democrat Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La minaccia di Kim Jong Un al confine d'Europa Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ieri ha iniziato a circolare online, soprattutto fra i gruppi telegram filorussi, l’immagine di una bandiera della Federazione russa che sventola accanto a quella della Repubblica popolare democrat Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Nord Corea - Kim Jong Un minaccia : “Armi nucleari contro Corea del Sud e Stati Uniti” - “L’uso di armi nucleari non è escluso in questo caso”, ha detto. . In un discorso tenuto lunedì presso l’università che porta il suo nome, l’Università di Difesa Nazionale Kim Jong Un, il leader nordcoreano ha dichiarato che la Corea del Nord “userà senza esitazione tutte le sue capacità di attacco contro i suoi nemici” “se questi tenteranno di usare le forze armate” contro il Paese. (Lapresse.it)

Corea del Nord - Kim Jong-un torna a mostrare i muscoli sulla minaccia nucleare : “Nessuno si senta escluso” - Il dittatore l’ha detto durante un ricevimento alla Kim Jong-un National Defense University. . L'articolo Corea del Nord, Kim Jong-un torna a mostrare i muscoli sulla minaccia nucleare: “Nessuno si senta escluso” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. E l’uso di armi nucleari non sarà escluso». (Secoloditalia.it)

Nord Corea - Kim Jong-un minaccia l’uso di armi nucleari contro i nemici : “Useremo tutta la nostra potenza” - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ribadito ancora una volta la minaccia di usare armi nucleari contro la Corea del Sud e gli Stati Uniti. "Tutta la potenza militare" del Paese "sarà usata senza esitazione se i nemici tentassero di usare la forza contro di noi".Continua a leggere . (Fanpage.it)