Ilfattoquotidiano.it - Sui social spopolano le “Action Figures” di Dante Alighieri, Giorgia Meloni e Giuseppe Garibaldi: ecco come funziona il nuovo meme di ChatgGPT

Dopo il successo delle immagini trasformate in “Stile Ghibli”, con riferimento al noto studio di animazione giapponese, “Studio Ghibli”, fondato nel 1985 a Tokyo, una nuova mania sta invadendo i: creare “” personalizzate con l’intelligenza artificiale. Il fenomeno, che sta spopolando con hashtag#StarterPack e #Figure, permette agli utenti di trasformare le proprie foto in mini statuette impacchettategiocattoli da collezione. Si tratta vere e proprie rappresentazioni in stilefigure, complete di confezione e dettagli unici, simili a quelli delle edizioni limitate.Masi ottengono queste creazioni? Per realizzarle, basta caricare una foto ad alta risoluzione su ChatGPT 4.0, il modello avanzato di intelligenza artificiale, e fornire indicazioni precise.