I brand che cavalcano il trend della scarpa da ginnastica stile ballerina.

Louis Vuitton ha unito due delle calzature primaverili più amate di sempre, per dar vita a molteplici opzioni di. LV Sneakerina è la primaibrido delfrancese, nata dalla fusione dellocasual di una sneaker e dall’eleganza femminile di una.Oltre a Louis Vuitton, anche altrihanno realizzato questo modello per la primavera 2025. Wales Bonner, ad esempio, ha optato per un modello unisex di color nero. Simone Rocha ha presentato la primacon struttura sportiva per la P/E 2021. Questo modello è stato aggiornato per la prossima stagione fredda.La sneakerina è laperfetta per gli amanti dellostreet e alternativo. GUARDA LE FOTOI modelli di sneaker 2025 per farsi notare Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA IcheildaAmica.