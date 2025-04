Quotidiano.net - Elisa Visari e Andrea Damante diventeranno genitori: il video con i momenti più belli

La notizia era nell’aria e ora è ufficiale:stanno per diventare mamma e papà. L’annuncio ai fan è arrivato con unad altissimo livello di emozione postato su Instagram e condiviso sui loro profili social. Una carrellata di immagini che scandiscono questo percorso così intenso e importante per i due fidanzati: dal test di gravidanza alla bella notizia data daad, che si finge ma non riesce a nascondere l’emozione e la gioia. E poi le prime ecografie in ospedale, le coccole al pancione e ipiù intimi della famiglia in divenire. Per chiudere sotto una pioggia di coriandoli azzurri – sì, il loro primo bimbo sarà un maschio – e l’affetto di amici e parenti invitati al ‘baby shower’. La storia protetta dai riflettori È il momento più bello e più intenso quello vissuto dall’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ – che in tanti ricordano come il bello e single tentatore nel reality ‘Temptation Island’ ai tempi del suo esordio in tv – e dalla bravissima attrice, premiata come miglior talento emergente (Explosive Talent Award) al Giffoni Film Festival.