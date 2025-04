Ilfattoquotidiano.it - “Carrefour ritira 30 formati di pasta per una mancata indicazione obbligatoria per legge”: ecco la lista dei formati che non troverete al supermercato

ha annunciato oggi, giovedì 10 aprile 2025, il ritiro precauzionale di 30dia marchio proprio. La causa? Un errore sull’etichetta. La mancanza dell’“può contenere tracce di senape“,per, potrebbe rappresentare un rischio per i consumatori allergici a questa sostanza. La catena ha specificato che il richiamo non riguarda la presenza effettiva di senape nel prodotto, ma il rischio di contaminazione durante il processo di produzione, in cui la senape potrebbe essere entrata in contatto con la.Idicoinvolti nel richiamo, prodotti dall’azienda Ghigi 1870 Spa, comprendono vari tipi didi semola e semola integrale, venduti in confezioni da 500 grammi e 1 kg. Tra iti ci sono, ad esempio, bucatini, penne rigate, spaghetti e fusilli, tutti della linea “Classic” con termini minimi di conservazione fino al 5 marzo 2027:Bucatini 12, in confezioni da 500 grammi;Capelli d’angelo 58, in confezioni da 500 grammi;Conchigliette 139, in confezioni da 500 grammi;Ditali rigati 47, in confezioni da 500 grammi;Ditalini rigati 49, in confezioni da 500 grammi;Fantasia di88, in confezioni da 500 grammi,Farfalle 66, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;Farfalle integrali 200, in confezioni da 500 grammi;Farfalline 68, in confezioni da 500 grammi;Fusilli 28, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;Fusilli integrali 51, in confezioni da 500 grammi;Gramigna 41, in confezioni da 500 grammi;Mezze maniche 32, in confezioni da 500 grammi;Mezze maniche integrali 43, in confezioni da 500 grammi;Mezze penne rigate 145, in confezioni da 500 grammi;Mezze penne rigate integrali 134, in confezioni da 500 grammi;Penne rigate 20, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;Penne rigate integrali 137, in confezioni da 500 grammi;Sedani rigati 44, in confezioni da 500 grammi;Spaghetti 5, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;Spaghetti integrali 89, in confezioni da 500 grammi;Spaghettini 3, in confezioni da 500 grammi;Stelline 46, in confezioni da 500 grammi;Tortiglioni 37, in confezioni da 1 kg e 500 grammi;Tortiglioni integrali 70, in confezioni da 500 grammi.