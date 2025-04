Germania in crisi profonda le stime di crescita per il 2025 tagliate allo 01%

Ilfattoquotidiano.it - Germania “in crisi profonda”, le stime di crescita per il 2025 tagliate allo 0,1%

Nellarischia di sperimentare un altro anno di crestina nulla o leggermente negativa, dopo il – 0,2% del 2024. Gli istituti economici tedeschi vedono l’economia tedesca in una “” e cambiano significativamente al ribasso le loro precedenti previsioni. L’attesa per l’anno in corso è ora di un modesto + 0,1%. Per l’anno 2026 è indicata una notevole accelerazione della, che salirebbe all’1,3%. Nelle sue ultime previsioni il Fondo monetario internazionale indica per il pil tedesco un incremento dello 0,3% quest’anno e dell’1,1% il prossimo. Mercoledì anche l’Italia ha operato una decisa riduzione delle previsioni di, fissata ora0,6%. Il ministro Giorgetti ha sottolineato l’estrema difficoltà nel farein questa fase di forte incertezza.“L’economia tedesca è ancora in”.