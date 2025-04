Il Papa a sorpresa nella Basilica di San Pietro | verifica dei restauri e visita alla tomba di San Pio X

visita a sorpresa dentro la Basilica di San Pietro. Papa Francesco – a quanto si apprende da fonti vaticane – è arrivato intorno alle 12.30, in sedia a rotelle, e si è diretto verso la Cattedra per verificare il risultato dei restauri. Poi si è spostato alla tomba di San Pio X, quindi ha fatto ritorno a Casa Santa Marta, la sua residenza dove sta seguendo la convalescenza dopo il lungo ricovero in seguito alla polmonite che ne ha messo a rischio la vita.Si tratta della seconda apparizione pubblica del pontefice nel giro di ventiquattr’ore. Mercoledì Bergoglio aveva incontrato re Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla, in visita in Italia per i loro vent’anni di matrimonio. Il Vaticano aveva mostrato una fotografia dell’incontro e, per la prima volta dal giorno delle dimissioni, il Papa era apparso senza cannule per l’ossigeno. Ilfattoquotidiano.it - Il Papa a sorpresa nella Basilica di San Pietro: verifica dei restauri e visita alla tomba di San Pio X Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unadentro ladi SanFrancesco – a quanto si apprende da fonti vaticane – è arrivato intorno alle 12.30, in sedia a rotelle, e si è diretto verso la Cattedra perre il risultato dei. Poi si è spostatodi San Pio X, quindi ha fatto ritorno a Casa Santa Marta, la sua residenza dove sta seguendo la convalescenza dopo il lungo ricovero in seguitopolmonite che ne ha messo a rischio la vita.Si tratta della seconda apparizione pubblica del pontefice nel giro di ventiquattr’ore. Mercoledì Bergoglio aveva incontrato re Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla, inin Italia per i loro vent’anni di matrimonio. Il Vaticano aveva mostrato una fotografia dell’incontro e, per la prima volta dal giorno delle dimissioni, ilera apparso senza cannule per l’ossigeno.

