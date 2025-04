Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, Billi (Lega) in Aula: “Contrari a 800 miliardi spesi in proiettili”. Applausi dall’opposizione

“Diciamoci le cose come stanno: una difesa comune è impossibile perché l’Europa è divisa, inefficiente e governata da burocrati che non sono stati eletti che decidono a porte chiuse come spendere centinaia didei nostri cittadini”. Così il deputato dellaSimone, intervenendo nell’della Camera in dichiarazione di voto alla Camera sulle mozioni sul ReArm. “Noi dellaci opponiamo fermamente a questi 800di debiti per la difesa europea, graveranno sui bilanci, saranno dispersi in rivoli. Prima bisogna ottimizzare le spese correnti europee in difesa”, ha aggiunto sottolineando che “sulla difesa l’Italia c’è” ma di essereo “a un finanziamento a scapito di sanità e servizi, bisogna rispondere alle necessità di sicurezza senza impattare su sanità, scuola e lavoro”.