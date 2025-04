Juventusnews24.com - Lucca Juve, Bia non ha dubbi: «Se avesse giocato con la Juventus, i bianconeri avrebbero 5-6 punti in più. Sul futuro…»

Giovanni Bia, ex difensore dell'Udinese e ora procuratore, ha parlato al Messaggero Veneto analizzando quello che potrebbe essere il futuro di Lucca, accostato anche al calciomercato Juve – «Sulla carta direi di sì, è un centravanti che può starci in questo tipo di squadre. La Juventus, avesse avuto Lucca quest'anno, avrebbe potuto avere 5-6 punti in più. Per buona parte della stagione i bianconeri hanno avuto solo una punta centrale. Sulla valutazione, è difficile dare una risposta. Dipende da quante richieste arriveranno alla società e da dove: se dall'Inghilterra, la valutazione può risultare più alta, se dall'Italia più bassa».