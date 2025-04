Sensori sonori percorsi tattili e nuovi sistemi di chiamata per non vedenti | al via i lavori sui primi semafori in centro

Sono partiti in questi giorni, nel centro cittadino, i lavori di adeguamento di alcuni semafori che saranno dotati di sistemi per utenti non vedenti e ipovedenti. In particolare gli interventi, finanziati con l'importo di 215mila euro nell'ambito del terzo contratto attuativo dell'accordo quadro.

