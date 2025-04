Scienziati mappano il cervello di un topo mentre guarda un film non potete immaginare quale

Scienziati ha ricostruito in 3D un minuscolo frammento del cervello di un topo, mentre l'animale guardava spezzoni del film Matrix. Questo microscopico pezzo, grande appena un millimetro cubo, ha rivelato una rete neurale di complessità sbalorditiva, con oltre 84.000 neuroni, 500 milioni di sinapsi e 5,4 km di cablaggio neuronale. La vera svolta? Per la prima volta, i ricercatori hanno combinato la mappa strutturale con l'attività elettrica dei neuroni in tempo reale. I risultati non sono solo spettacolari: sono una finestra sull'organizzazione della mente e potrebbero segnare una svolta nella comprensione dell'intelligenza e delle malattie cerebrali.Per ottenere questa ricostruzione rivoluzionaria, i ricercatori del progetto MICrONS hanno prima registrato l'attività di decine di migliaia di neuroni nel cervello visivo di un topo, mentre l'animale guardava una serie di video, tra cui scene selezionate dal film Matrix.

