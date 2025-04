Accoglienza e futuro | una giornata di idee e progetti al Teatro Kolbe

Teatro Kolbe di Mestre ospita la giornata Accogliere ed abitare etici e solidali – idee, progetti, azioni, esperienze, un evento etico e sociale organizzato da La casa di Amadou in occasione della 21ª Settimana d’azione contro il razzismo. Veneziatoday.it - Accoglienza e futuro: una giornata di idee e progetti al Teatro Kolbe Leggi su Veneziatoday.it Sabato 12 aprile, dalle 10.00 alle 17.30, ildi Mestre ospita laAccogliere ed abitare etici e solidali –, azioni, esperienze, un evento etico e sociale organizzato da La casa di Amadou in occasione della 21ª Settimana d’azione contro il razzismo.

