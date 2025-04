Maignan resti o vai via? I possibili sostituti

Maignan, sarà rinnovo o addio? E intanto spuntano i primi nomi per la portaIl futuro di Mike Maignan al Milan resta un rebus. Il portiere francese, in scadenza di contratto nel 2026, non ha ancora firmato il rinnovo con il club rossonero. Nonostante si parli da tempo di un accordo di massima tra le parti, la firma tarda ad arrivare e questo alimenta i dubbi sul suo destino nella prossima stagione. In casa Milan cresce la preoccupazione: senza il prolungamento, la società sarà costretta a valutare la cessione già nella prossima finestra di mercato estiva per evitare di perdere il giocatore a cifre ridotte o addirittura a parametro zero più avanti.In vista di una possibile partenza di Maignan, la dirigenza rossonera si sta muovendo per individuare un sostituto all’altezza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più caldi è quello di Lucas Chevalier, portiere classe 2001 del Lille. Dailymilan.it - Maignan, resti o vai via? I possibili sostituti Leggi su Dailymilan.it , sarà rinnovo o addio? E intanto spuntano i primi nomi per la portaIl futuro di Mikeal Milan resta un rebus. Il portiere francese, in scadenza di contratto nel 2026, non ha ancora firmato il rinnovo con il club rossonero. Nonostante si parli da tempo di un accordo di massima tra le parti, la firma tarda ad arrivare e questo alimenta i dubbi sul suo destino nella prossima stagione. In casa Milan cresce la preoccupazione: senza il prolungamento, la società sarà costretta a valutare la cessione già nella prossima finestra di mercato estiva per evitare di perdere il giocatore a cifre ridotte o addirittura a parametro zero più avanti.In vista di una possibile partenza di, la dirigenza rossonera si sta muovendo per individuare un sostituto all’altezza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più caldi è quello di Lucas Chevalier, portiere classe 2001 del Lille.

