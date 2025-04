Re Carlo e la regina Camilla a Ravenna

Ravenna, ultima tappa del viaggio in Italia. Re Carlo e la regina Camilla hanno visitato la Tomba di Dante. Prima si sono raccolti davanti al tempietto del Sommo Poeta. Poi la coppia reale è stata accolta in piazza San Francesco dalle note di Romagna mia suonate dalla banda cittadina.Applasi e saluti alla folla. Re Carlo ha poi raggiunto la Basilica San Vitale, la consorte si è diretta invece al museo Byron. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.57 I reali di Inghilterra sono a, ultima tappa del viaggio in Italia. Ree lahanno visitato la Tomba di Dante. Prima si sono raccolti davanti al tempietto del Sommo Poeta. Poi la coppia reale è stata accolta in piazza San Francesco dalle note di Romagna mia suonate dalla banda cittadina.Applasi e saluti alla folla. Reha poi raggiunto la Basilica San Vitale, la consorte si è diretta invece al museo Byron.

