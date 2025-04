Ilfattoquotidiano.it - “Festeggerò il mio compleanno facendo l’amore con mio marito Ricky Tognazzi a mezzanotte nella vasca termale”: lo ha rivelato Simona Izzo

Si avvicina la data del suo, il 22 aprile, quando spegnerà le sue prime 72 candeline, maha le idee molto chiare su come intende consumare la lieta ricorrenza.“Festeggio il miocon. Mi ricorda quando eravamo giovani, aspettavamo che venisse la notte per fare il bagno e amarci fino all’alba”, ha detto l’attrice a Monica Setta, durante la chiacchierata a “Storie di donne al bivio weekend”, in onda sabato 12 aprile, alle 15 su Rai 2.L’attrice e doppiatrice ha aggiunto che per ilsi aspetta daun gioiello. “Mi piacerebbe che mi regalasse una collana, perché così potrei coprire le macchie che sul seno stanno a dimostrare che il tempo comunque passa”.Laha raccontato anche che il segreto della sua lunga unione con ilè proprio la loro intesa sessuale.