Moto2 Dixon in Qatar per vincere ancora Arbolino e Gonzalez dovranno rispondere presente

Moto2 cambia continente e dopo il Gran Premio delle Americhe si trasferisce in Qatar. Il circuito di Losail ospiterà il weekend che si concluderà con le classiche gare domenicali. L'appuntamento statunitense ci ha lasciato con molti punti di domanda aperti ed una situazione in continua evoluzione. Vedremo quali saranno le sorprese che ci riserverà il Gran Premio Qatariota.Come detto, non sono mancate le sorprese nel weekend precedente, soprattutto in gara. Nel piovoso tracciato di Austin, Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) ha conquistato la prima posizione, vincendo così due delle tre gare disputate fin ora. Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) aveva l'arduo compito di lottare con il britannico ma, a causa dell'errata valutazione delle condizioni della pista, si è automaticamente escluso dalle posizioni che contano.

