Re Carlo inserisce l' ultima tessera del mosaico in suo onore dono di Ravenna

Carlo è stato invitato a completare la formella di mosaico realizzata in onore della visita reale a Ravenna. Il sovrano inglese ha quindi preso una tessera di blu cielo e ha completato il mosaico che rappresenta i due reali inglesi. Dopo l'operazione è iniziata la. Forlitoday.it - Re Carlo inserisce l'ultima tessera del mosaico in suo onore, dono di Ravenna Leggi su Forlitoday.it All'uscita da San Vitale, reè stato invitato a completare la formella direalizzata indella visita reale a. Il sovrano inglese ha quindi preso unadi blu cielo e ha completato ilche rappresenta i due reali inglesi. Dopo l'operazione è iniziata la.

Re Carlo inserisce l'ultima tessera del mosaico in suo onore, dono di Ravenna. Re Carlo e Camilla in Italia, oggi visita a Ravenna e a tomba di Dante. Atterrati a Ciampino re Carlo e la regina Camilla. Domani al Quirinale e poi al Colosseo. Vacanze italiane per Re Carlo e Camilla: tra passerelle istituzionali e ricordi di guerra. Effetti collaterali per la terapia anticancro, Re Carlo in ospedale. Re Carlo III dj per un giorno: nella sua playlist per il Commonwealth Day c’è anche Bob Marley. Ne parlano su altre fonti

