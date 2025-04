Oasport.it - Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo: tre Fate e tante novità

Nel weekend del 12-13 aprile andrà in scena ildi, sedicesima edizione della Classicissima della Polvere di Magnesio. Uno dei più importanti eventi internazionali diprevede la presenza di cinque Nazionali che hanno disputato la Finale a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’intero podio ammirato nella capitale francese sarà presente in laguna, anche se con altre interpreti rispetto a quelle dei Giochi. Sabato sono previste le gare a squadre, domenica le finali di specialità.L’Italia scenderà in pedana con due formazioni per incrociare gli USA (oro ai Giochi), il Brasile (terzo nella rassegna a cinque cerchi), il Canada, la Romania, la Spagna e la Germania. Il DT Enrico Casella avrà a sua disposizione alcune: Manila Esposito (bronzo olimpico sulla trave) è già tornata a cimentarsi su tutti gli attrezzi in Serie A, Alice D’Amato (Campionessa Olimpica sui 10 cm) e Asia D’Amato stanno pian piano recuperato.