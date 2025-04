361magazine.com - Esce a sorpresa Post Mortem de I Cani, rallegriamoci di essere vivi

Daniel Ek, CEO e fondatore di Spotify, quindi tecnicamente uno dei principali responsabili della orribile china che la musica contemporanea ha preso, inutile star qui a specificare perché, ha avuto a dichiarare, ormai tempo fa, che gli artisti non dovrebbero più interessarsi agli album, roba d’altri tempi, tirando piuttosto fuori musica con una certa continuità, un singolo al mese, ha ipotizzato. Dal che si evince che per lui la musica è solo una mera faccenda di mercato, chi mai avesse dubitato il contrario o non ha idea di cosa sia la musica o si merita di ascoltare la merda che gira oggi, e che gli artisti, nella sua visione del mercato che in qualche modo ha contribuito a brutalizzare, sono una delle tante realtà coinvolte, sicuramente non la più rilevante. Del resto ha ideato una piattaforma nella quale la qualità di ascolto non è il core business, anzi, non è proprio presa in considerazione tra le opzioni possibili, che mai gli dovrebbe fregare se il singolo che gli artisti dovrebbero a suo dire tirare fuori una volta al mese è arte o robaccia fatta senza cura e ispirazione, tanto per esserci e dar seguito a un flusso? Preso atto che in molti si stanno adeguando a chi in fondo non ha fatto altro che dire “la palla è mia, detto io le regole”, omologando la propria musica agli standard al ribasso del mercato attuale, muovendosi nella ristretta gabbia che un ascoltoiccio su uno smartphone prevede, andando quindi a inseguire stream spesso fittizi, pochi secondi distratti e via un altro, magari andando a collaborare altrettantoicciamente con chi al momento ha numeri sufficiente per creare quel flusso, fanbase più fanbase è meglio che one, come direbbe oggi uno Stefano Accorsi facesse ancora spot televisivi.