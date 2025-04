Cesenatoday.it - Sicurezza, Pellegrini (FdI): "La situazione della palestra del Cubo è fuori controllo, non si può sottovalutare"

Leggi su Cesenatoday.it

"I nostri studenti, le loro famiglie e le tante associazioni sportive che operano nella struttura meritano risposte immediate, non silenzi e sottovalutazioni. Quanto denunciato oggi sulla stampa non è l’ennesimo episodio isolato, ma la conferma di una, fatta di degrado.