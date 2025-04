Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni, "sui cellullari gira un messaggino delle amiche"

Ieri sera a Milanova sui cellulari un sintetico messaggio mandato daesultanti di Giovanni Tronchetti Provera che non amano. Eccolo: “Gió e lahanno titigato e si sono lasciati”. In effetti i due erano attesi ad alcuni eventi del Salone del Mobile. Sarà davvero finita o si tratta di un litigio passeggero? Dopo che i commenti su The Couple, il programma che presenta, Ilary Blasi é stata ospite a Le Iene dove le é stato chiesto se non si é pentita di aver accettato. Lei ha risposto: “Ma io mi sono divertita. Non sono ancora pentita. Per ora”. Giulia De Lellis non ha mai nascosto il desiderio di farsi una famiglia e di avere un figlio. Ora si dice che sia in dolce attesa. Ancora non si capisce se lei lo abbia detto per scherzo. In ogni caso, nessun commento dal suo fidanzato Tony Effe.