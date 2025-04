La Juventus vuole concretamente Hojlund | primi contatti avviati

Juventus prepara una vera e propria rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione, come vi abbiamo raccontato nella giornata di. Leggi su Calciomercato.com Laprepara una vera e propria rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione, come vi abbiamo raccontato nella giornata di.

La Juventus vuole concretamente Hojlund: primi contatti avviati. Moretto - La Juventus è su Hojlund del Manchester United: ci sono già stati dei contatti. Calciomercato Juventus, già scelto il nuovo attaccante. Vlahovic mollato, ‘sostituto’ dalla Liga: per la Juve ora cambia tutto. Ne parlano su altre fonti

La Juventus vuole concretamente Hojlund: primi contatti avviati - La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione in attacco in vista della prossima stagione, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri. Con Dusan Vlaovic. (calciomercato.com)

Hojlund Juve, nuovo nome per l’attacco del futuro! I bianconeri lo monitorano con attenzione: primi contatti perlustrativi. La situazione - Hojlund Juve, nuovo nome per l’attacco del futuro: tutti gli aggiornamenti sul giocatore del Manchester United L’esperto di mercato Matteo Moretto ha fornito importanti aggiornamenti sulle possibili m ... (juventusnews24.com)

Mercato Juve, Moretto fa sognare: «I bianconeri seguono un nuovo attaccante. La cifra per Tonali e si lavora al rinnovo di…» - Mercato Juve, Moretto fa sognare i tifosi bianconeri con gli ultimi aggiornamenti: tutte le dichiarazioni L’esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato quelle che potrebbero essere le prossime mos ... (juventusnews24.com)