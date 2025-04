Stop al circo con gli animali a Cava | lo ha deciso il sindaco Servalli

animali, a Cava: lo ha stabilito il sindaco Vincenzo Servalli, con l’ordinanza numero 120, pubblicata l’8 aprile. Esultano, dunque, le associazioni e i volontari in lotta da sempre contro gli spazi angusti, i presunti maltrattamenti, la mancanza di libertà e lo. Salernotoday.it - Stop al circo con gli animali a Cava: lo ha deciso il sindaco Servalli Leggi su Salernotoday.it Vietati gli spettacoli circensi con, a: lo ha stabilito ilVincenzo, con l’ordinanza numero 120, pubblicata l’8 aprile. Esultano, dunque, le associazioni e i volontari in lotta da sempre contro gli spazi angusti, i presunti maltrattamenti, la mancanza di libertà e lo.

Stop al circo con gli animali a Cava: lo ha deciso il sindaco Servalli. Cava de’ Tirreni dice no al circo con animali: firmata l’ordinanza del sindaco Servalli. Stop agli animali nel circo, raccolta firme di Lav. I più piccoli dicono 'no' al circo con gli animali: i bimbi di Napoli a sostegno della manifestazione di Imola. No al circo con gli animali, a Novara un nuovo presidio di protesta. Stop agli animali nei circhi, a Capannelle il sit-in di protesta: "Diciamo basta a sfruttamento ed umiliazione". Ne parlano su altre fonti

In scena il circo con animali. E si riaccende la protesta - che rispetti i diritti e il benessere degli animali". Lo stop al circo in città (eccezion fatta per gli show con soli artisti) era scattato, durante il secondo mandato dell’ex sindaco Daniele Manca, ... (msn.com)

Gli animali del circo rompono la gabbia, a Torino il doc «L'ultimo spettacolo» di Andrea Morabito - Il racconto della liberazione dei venti animali dal Circo Martin. Lunedì 7 aprile la proiezione al cinema Lux Le rivoluzioni non le fanno solo gli umani. Anche gli animali disobbediscono, si ribellano ... (torino.corriere.it)

Messina. Lav a piazza Cairoli per dire “basta agli animali nei circhi” - La Lega antivivisezione punta all'approvazione della legge The post Messina. Lav a piazza Cairoli per dire “basta agli animali nei circhi” appeared first on Tempostretto. (msn.com)