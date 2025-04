Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori | il dolce video conferma le indiscrezioni

Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno presto genitori. Un video su Instagram conferma infatti i gossip che erano circolati nelle ultime settimane e che parlavano di una gravidanza della modella.Elisa Visari incinta di Andrea Damante: il video Visualizza questo post su Instagram La coppia ha voluto annunciare la gravidanza con un video pubblicato su Instagram. Una clip da cui scopriamo che Elisa Visari è incinta ormai da diversi mesi e che i due innamorati hanno già scoperto il sesso del nascituro.La modella e il dj infatti avranno un maschietto, come svelano le immagini postate dalla coppia. Nel video Instagram, Damante si emoziona di fronte all’ecografia, mentre Elisa sfoggia orgogliosa il pancino, mentre in aria volano coriandoli azzurri, rivelando il sesso del piccolo. Dilei.it - Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori: il dolce video conferma le indiscrezioni Leggi su Dilei.it eddiventeranno. Unsu Instagraminfatti i gossip che erano circolati nelle ultime settimane e che parlavano di una gravidanza della modella.incinta di: ilVisualizza questo post su Instagram La coppia ha voluto annunciare la gravidanza con unpubblicato su Instagram. Una clip da cui scopriamo cheè incinta ormai da diversi mesi e che i due innamorati hanno già scoperto il sesso del nascituro.La modella e il dj infatti avranno un maschietto, come svelano le immagini postate dalla coppia. NelInstagram,si emoziona di fronte all’ecografia, mentresfoggia orgogliosa il pancino, mentre in aria volano coriandoli azzurri, rivelando il sesso del piccolo.

