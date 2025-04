Cina | esorta dialogo equo e non minacce per risolvere controversia commerciale con USA

minacce provenienti dagli Stati Uniti non risolveranno la controversia commerciale in corso tra Cina e Stati Uniti, ha dichiarato oggi il ministero cinese del Commercio, chiedendo il ritorno a un dialogo equo. La portavoce del ministero He Yongqian ha dichiarato in un briefing con la stampa che la Cina rimane aperta ai colloqui, ma che questi devono essere basati sul rispetto reciproco e condotti su un piano di parita'. Se gli Stati Uniti sono intenzionati a scatenare una guerra commerciale, la Cina lottera' fino alla fine, ha dichiarato la portavoce. "Pressioni, minacce e ricatti non sono il modo giusto di trattare con la Cina. Ci auguriamo che i due Paesi si incontrino a meta' strada e lavorino per risolvere le differenze attraverso il dialogo e le consultazioni, guidati dai principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti", ha dichiarato He.

