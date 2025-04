Trasporti | intesa fra datori di lavoro e sindacati verranno pagati anche i tempi morti

intesa fra associazioni datoriali dell’artigianato lombarde e sindacati sull’autotrasporto. Un’intesa che riguarda oltre seimila imprese sul territorio regionale: si tratta di un settore essenziale per garantire rifornimenti alle attività più varie, dalle concessionarie di auto ai supermercati, passando per cantieri e capannoni delle aziende. Il comparto versa in condizioni difficile sul fronte dell’organico, situazione destinata a peggiorare con l’aumento dell’età media del personale attualmente impiegato. Retribuzioni più competitive, quindi, contribuirebbero a rendere la professione più attraente e migliorare l'immagine di un lavoro spesso percepito come faticoso e poco gratificante. L’intesa In questo contesto le associazioni datoriali dell’artigianato e i sindacati hanno firmato l’accordo regionale lombardo sull’autotrasporto artigiano che va a colmare alcune aree grigie, in particolare prevedendo un trattamento specifico per la discontinuità, assicurando così un miglior compenso agli autisti e maggiori garanzie alle imprese. Ilgiorno.it - Trasporti: intesa fra datori di lavoro e sindacati, verranno pagati anche i “tempi morti” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 10 aprile 2025 –fra associazioniali dell’artigianato lombarde esull’autotrasporto. Un’che riguarda oltre seimila imprese sul territorio regionale: si tratta di un settore essenziale per garantire rifornimenti alle attività più varie, dalle concessionarie di auto ai supermercati, passando per cantieri e capannoni delle aziende. Il comparto versa in condizioni difficile sul fronte dell’organico, situazione destinata a peggiorare con l’aumento dell’età media del personale attualmente impiegato. Retribuzioni più competitive, quindi, contribuirebbero a rendere la professione più attraente e migliorare l'immagine di unspesso percepito come faticoso e poco gratificante. L’In questo contesto le associazioniali dell’artigianato e ihanno firmato l’accordo regionale lombardo sull’autotrasporto artigiano che va a colmare alcune aree grigie, in particolare prevedendo un trattamento specifico per la discontinuità, assicurando così un miglior compenso agli autisti e maggiori garanzie alle imprese.

Trasporti: intesa fra datori di lavoro e sindacati, verranno pagati anche i “tempi morti”. Trasporto pubblico locale, al Mit la preintesa sul rinnovo del contratto. CCNL trasporto locale, rinnovo 2024/26: aumenti e una tantum di 500 euro. Le novità. Artigiani, firmato l'Accordo quadro in Piemonte: in arrivo bonus e aumenti per i lavoratori. Autisti, 260 euro di aumento in busta paga. Intesa sul Ccnl, revocato lo sciopero del 9 e 10 dicembre. Trasporto Aereo: rinnovo della parte generale del contratto nazionale. Ne parlano su altre fonti

Trasporti: intesa fra datori di lavoro e sindacati, verranno pagati anche i “tempi morti” - L’accordo è su base regionale. Riconosciuto anche lo straordinario forfettizzato e adeguata l’indennità di trasferta nella speranza di combattere le carenze d’organico nel settore ... (ilgiorno.it)

Contratto di lavoro del settore trasporti, esperti a confronto - "È stata un’occasione importante per aggiornarsi sulle modifiche apportate, le nuove disposizioni normative e le implicazioni per datori ... collettivo del lavoro in tema trasporti, nel quale ... (msn.com)

Intesa sindacati-Mit, revocato lo sciopero dei trasporti del 1° aprile - Raggiunto un accordo presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del ... sindacati e il Mit L’intesa riguarda circa ... (lettera43.it)