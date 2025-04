Bimba di 5 mesi operata per tumore al San Camillo | intervento straordinario le salva la vita

intervento quello svolto dai medici del San Camillo nei confronti di una Bimba di 5 mesi, operata tecnica mini-invasiva su misura per un tumore al surrene. Leggi su Fanpage.it Un eccezionalequello svolto dai medici del Sannei confronti di unadi 5tecnica mini-invasiva su misura per unal surrene.

