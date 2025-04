La bizzarra valigia di re Carlo | dalla carta igienica al bicchiere personale e al vassoio scalda formaggio

Carlo in quanto a bizzarrie e vezzi batte tutti. Secondo Tina Brown, autrice del libro “The Palace Papers”, nella valigia di re Carlo non manca mai la sua carta igienica preferita e addirittura la tavoletta del wc personale.. Milleunadonna.it - La bizzarra valigia di re Carlo: dalla carta igienica al bicchiere personale e al vassoio scalda formaggio Leggi su Milleunadonna.it Si sa ognuno di noi ha le sue stranezze e le sue fissazioni. E naturalmente i monarchi non fanno eccezione. Ma rein quanto a bizzarrie e vezzi batte tutti. Secondo Tina Brown, autrice del libro “The Palace Papers”, nelladi renon manca mai la suapreferita e addirittura la tavoletta del wc..

Re Carlo in Italia cosa porta in valigia | la bizzarra scoperta. Ne parlano su altre fonti

Cosa c’è nella valigia di re Carlo III durante i viaggi all’estero: dalla carta igienica agli acquerelli - Re Carlo III è in Italia insieme alla moglie Camilla, cosa porta in valigia durante i viaggi all'estero? Il materasso, la carta igienica e gli acquerelli ... (fanpage.it)

Re Carlo, le (strane) abitudini del sovrano in viaggio. Ecco cosa porta all'estero: dal suo materasso, alla carta igienica alla tavoletta del wc - Sarà che, pur viaggiando in giro per il mondo, Re Carlo è un abitudinario e a certe comodità non vuole rinunciare. Sembra infatti che nei suoi viaggi (di Stato e non solo), ... (msn.com)

Re Carlo, le (strane) abitudini del sovrano in viaggio: dal suo materasso alla tavoletta del wc, ecco cosa porta quando è all'estero - Sarà che, pur viaggiando in giro per il mondo, Re Carlo è un abitudinario e a certe comodità non vuole rinunciare. Sembra infatti che nei suoi viaggi (di Stato e non solo), ... (ilmessaggero.it)