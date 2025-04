Iodonna.it - Il film si rifà agli action Anni 90. Ma, dettaglio non da poco, questa volta a dare del filo da torcere ai cattivi è una donna, e per di più di colore

Una Viola Davis così non si era mai vista. Nell’thriller G20 di Patricia Riggen (da oggi su Prime Video) l’attrice premio Oscar veste i pdel Presidente degli Stati Uniti che, durante un summit a Città del Capo, impugna pistole e mitra per salvare i colleghi e la sua famiglia da un gruppo di terroristi. Leggi anche › Viola Davis: «Finalmente ho sconfitto il drago più temibile» Netflix, 10 serie tv eda vedere ad aprile 2025 X Un presidente che fa a cazzotti lo avevamo già visto in Air Force One: era Harrison Ford.