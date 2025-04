Quotidiano.net - Trump e le accuse di insider trading: cos’è e cosa si rischia

Roma, 10 aprile 2025 – Un messaggio sul suo social Truth: “This is a great time to bui!!!” (questo è un ottimo momento per comprare) al mattino in piane bufera dei mercati finanziari a causa dell’escalation dei dazi. Poi la decisione in serata di congelare le tariffe protezionistiche per 90 giorni (tranne che alla Cina) e quella che al mattino sembrava essere una frase di strenua difesa del suo operato si sta trasformando in un caso. Un segnale lanciato a qualche amico miliardario? Alle sue società? Quando lui sapeva giàavrebbe fatto in serata e che ciò avrebbe portato le Borse (in particolare Wall Street nelle ore immediatamente successive all’annuncio) a guadagnare dopo giorni di forti ribassi? Insomma comprare azioni quando erano ai minimi per incassare con i rialzi?e lediPiù di un dubbio per qualcuno come il deputato democratico Adam Schiff che ha chiesto al Congresso di indagare se il presidente Donaldabbia commessoo manipolazione del mercato quando appunto ha all'improvviso sospeso una serie di dazi, facendo schizzare alle stelle i prezzi delle azioni, dopo che in mattinata, appena avevano aperto i mercati, aveva invitato su Truth a comprare azioni.