Conference League NK Celje-Fiorentina | dove vedere la partita Probabili formazioni e orari tv

Fiorentina non ci sono stati problemi per chiudere tra le prime otto e scongiurare il turno dei playoff, agli ottavi di finale di Conference League la squadra di Palladino non ha avuto vita facile contro il Panathinaikos. L'andata, giocata lo scorso 6 marzo, è finita 3-2 per i greci, e solo al ritorno la squadra di Palladino ha centrato la qualificazione, ribaltando il risultato grazie a Mandragora, Gudmundsson e Kean tra il 12' e il 75', per poi chiudere con il brivido a seguito del rigore realizzato all'81' da Ioannidis. Ora di fronte a loro ci sarà l'NK Celje, squadra che ha strappato il pass per i playoff soltanto l'ultima giornata, grazie alla vittoria per 3-2 contro i The New Saints. A quel punto, gli sloveni hanno affrontato l'APOEL, pareggiando la gara di andata in casa e vincendo 2-0 al ritorno in trasferta, per poi scontrarsi con il Lugano agli ottavi di finale. Sport.quotidiano.net - Conference League, NK Celje-Fiorentina: dove vedere la partita. Probabili formazioni e orari tv Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 10 aprile 2025 – Se nella fase campionato per lanon ci sono stati problemi per chiudere tra le prime otto e scongiurare il turno dei playoff, agli ottavi di finale dila squadra di Palladino non ha avuto vita facile contro il Panathinaikos. L'andata, giocata lo scorso 6 marzo, è finita 3-2 per i greci, e solo al ritorno la squadra di Palladino ha centrato la qualificazione, ribaltando il risultato grazie a Mandragora, Gudmundsson e Kean tra il 12' e il 75', per poi chiudere con il brivido a seguito del rigore realizzato all'81' da Ioannidis. Ora di fronte a loro ci sarà l'NK, squadra che ha strappato il pass per i playoff soltanto l'ultima giornata, grazie alla vittoria per 3-2 contro i The New Saints. A quel punto, gli sloveni hanno affrontato l'APOEL, pareggiando la gara di andata in casa e vincendo 2-0 al ritorno in trasferta, per poi scontrarsi con il Lugano agli ottavi di finale.

Conference League 2024 - 2025 › Fase Finale › Quarto di Finale. Celje vs Fiorentina | UEFA Conference League 2024/25. Celje-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW, o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita. Conference League, quarti di finale: la Fiorentina contro il NK Celje. Pronostici di Europa League | Bodo/Glimt-Lazio (ore 18.45) | Conference League | NK Celje-Fiorentina (ore 21) | Giovedì 10 aprile. Palladino prima di Celje-Fiorentina: "Gioca de Gea e non Terracciano. Vogliamo arriva in fondo ma senza pressioni". Ne parlano su altre fonti

