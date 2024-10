Unlimitednews.it - Festa Cinema, Gassmann “La violenza circonda la società dei ragazzi”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in un mondo violento. Abbiamo guerre intorno a noi, abbiamo un fronteggiarsi muro contro muro, un urlare e non ascoltare. C’è una voglia di zittire muri che crescono, quindi laci, ci permea e soprattuttolavissuta dai. Mani nude è importante: in un film che ricostruisce una realtà non del tutto realistica, c’è unain cui si riesce a trovare un pertugio, una piccola crepa e in quella piccola crepa riesce a rinascere un germoglio che possa diventare comprensione reciproca. Non voglio usare la parola perdono che sarebbe eccessiva per il momento storico che stiamo vivendo”.