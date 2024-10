Zonawrestling.net - Bloodsport: confermato il debutto di MVP

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Poco dopo la sua uscita dalla WWE qualche mese fa, MVP aveva annunciato sui social media che sarebbe presto tornato sul ring, dopo quasi due anni passati da manager. Ed ora che ha ufficialmente debuttato in AEW insieme a Shelton Benjamin, ci si aspetta il suoa breve. E, in effetti, è stato annunciato il suo prossimo match. Ma non sarà in AEW. La sfida a Josh Barnett Come annunciato da Josh Barnett su Twitter, sarà proprio MVP a sfidare il Warmaster alla prossima edizione di, XII. Infatti l’ex campione US aveva proprio confrontato Barnett dopo la sua vittoria contro Bad Dude Tito al termine dell’ultimoa Brooklyn, sfidandolo a un match in futuro e preannunciando tra l’altro il potenziale arrivo di altri atleti – verosimilmente Shelton Benjamin e Bobby Lashley, che insieme a lui formavano la Hurt Business nella WWE.