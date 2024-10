WTA Guangzhou 2024, Lucia Bronzetti annichilisce Elina Avanesyan ed approda agli ottavi (Di martedì 22 ottobre 2024) Ottime notizie in chiave azzurra giungono dal tabellone principale di singolare femminile dei Guangzhou Open 2024 di tennis: l’unica tennista italiana presente nel main draw, Lucia Bronzetti, domina all’esordio contro la testa di serie numero 4, l’armena Elina Avanesyan, sconfitta per 6-1 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco. La tennista italiana, che senza un piccolo passaggio a vuoto avrebbe potuto vincere quest’oggi in maniera ancor più rapida e netta nel punteggio, domani nel match degli ottavi di finale del torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor della città cinese, se la vedrà con la romena Jaqueline Cristian. Nel primo set l’armena parte meglio e vince i primi 7 punti giocati, ma Bronzetti annulla tre palle break consecutive nel secondo game dallo 0-40 e poi vola nel resto della frazione. Oasport.it - WTA Guangzhou 2024, Lucia Bronzetti annichilisce Elina Avanesyan ed approda agli ottavi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ottime notizie in chiave azzurra giungono dal tabellone principale di singolare femminile deiOpendi tennis: l’unica tennista italiana presente nel main draw,, domina all’esordio contro la testa di serie numero 4, l’armena, sconfitta per 6-1 6-4 in un’ora e 17 minuti di gioco. La tennista italiana, che senza un piccolo passaggio a vuoto avrebbe potuto vincere quest’oggi in maniera ancor più rapida e netta nel punteggio, domani nel match deglidi finale del torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor della città cinese, se la vedrà con la romena Jaqueline Cristian. Nel primo set l’armena parte meglio e vince i primi 7 punti giocati, maannulla tre palle break consecutive nel secondo game dallo 0-40 e poi vola nel resto della frazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bronzetti-Avanesyan oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 - Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface. L’azzurra ha vinto l’unico precedente giocato due anni fa. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Bronzetti e Avanesyan si affronteranno oggi, martedì 22 ottobre, alle 05:00 italiane. (Sportface.it)

WTA Guangzhou 2024 - risultati 21 ottobre : vanno agli ottavi Olga Danilovic - Sijia Wei e Jaqueline Cristian - ATP Basilea, cambia l’avversario di Arnaldi: forfait di Carballes Baena WTA 250 GUANGZHOU 2024 – RISULTATI 21 OTTOBRE Olga Danilovi? (Serbia) b. Viktorija Golubic (Svizzera) 6-4 2-6 6-1 . Rebecca Šramková (Slovacchia, 6) 6-1 6-4 Jaqueline Cristian (Romania) b. L’unica tennista italiana in tabellone, infatti, è Lucia Bronzetti, che domani scenderà in campo contro la testa di serie numero 4, ... (Oasport.it)

Wta Guangzhou 2024 : programma - orari e ordine di gioco martedì 22 ottobre - . CENTER COURT Ore 05:00 – Shi vs Ponchet a seguire – Xiy. Wang vs Rus a seguire – (1) Siniakova vs Martic a seguire – (3) Yuan vs Minnen a seguire – Zhang vs (8) Rakhimova COURT 2 Ore 05:00 – Bektas vs (5) Parry a seguire – (7) Bouzas Maneiro vs Fett a seguire – Eala vs Pera a seguire – Dart vs Dolehide COURT 5 Ore 05:00 – Bronzetti vs (4) Avanesyan a seguire – Gadecki vs Sawangkaew a seguire ... (Sportface.it)