Villaricca, colpo al boss Francesco Ferrara: sequestrati il "Pacos" e il "1Q84"

Nuovo colpo al clan Ferrara di Villaricca. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno sequestrato due ristoranti riconducibili a Francesco Ferrara, un noto esponente del clan Ferrara-Cacciapuoti. Sotto chiave, come anticipa l'ANSA, il "1Q84" e il "Pacos novantapuntoventi".

Sequestrati sushi-bar e pizzeria a Villaricca : collegamenti con il clan Ferrara-Vacciapuoti - L’operazione ha portato alla luce legami tra le attività commerciali e meccanismi illeciti di finanziamento, rilevando entrate annue significative provenienti da metodi di gestione poco trasparenti. Tra i fermati ci sono due importanti figure del clan Ferrara-Vacciapuoti, uno dei quali è considerato il referente principale delle attività economiche dell’organizzazione criminale. (Gaeta.it)

Sequestrati a Villaricca due ristoranti legati a Francesco Ferrara per un valore di 600mila euro - Operazione di sequestro delle attività commerciali L’operazione si è concentrata su due locali di successo, “Pacos novantapuntoventi” e “1Q84“, il primo specializzato nella ristorazione e il secondo in cucina giapponese. “Le operazioni illecite avrebbero danneggiato il mercato legittimo, utilizzando stratagemmi per sottrarre opportunità a imprenditori onesti. (Gaeta.it)

Villaricca - arriva la sentenza per il clan Ferrara-Cacciapuoti : condannati a 156 anni di carcere - Il gup del Tribunale di Napoli ha inflitto oltre 156 anni di reclusione in carcere a 16 imputati, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. . Dura sentenza per il clan villaricchese Ferrara-Cacciapuoti. Villaricca, arriva la sentenza per il clan Ferrara-Cacciapuoti: condannati a 156 anni di carcere Gli indagati furono arrestati nel giugno […] L'articolo Villaricca, arriva la ... (Teleclubitalia.it)