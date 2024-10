Tribunale, 270 mila euro per ampliamento locali e adeguamenti alla normativa antincendio (Di martedì 22 ottobre 2024) Al Tribunale di Agrigento, in via Mazzini, si lavora per la realizzazione di nuovi vani con un investimento complessivo di 270.000 euro che includeranno anche interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Lavori necessari in seguito alla revisione della spesa programmata dal Governo che Agrigentonotizie.it - Tribunale, 270 mila euro per ampliamento locali e adeguamenti alla normativa antincendio Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Aldi Agrigento, in via Mazzini, si lavora per la realizzazione di nuovi vani con un investimento complessivo di 270.000che includeranno anche interventi di adeguamento. Lavori necessari in seguitorevisione della spesa programmata dal Governo che

Fiuggi - sentenza storica. Il tribunale respinge il ricorso della Sangemini che chiedeva 100 Mln di euro - Ci sono voluti altri quattro lunghi anni di attesa in cui sugli abitanti di Fiuggi ha continuato a pendere la spada di damocle del maxi risarcimento milionario, per la precisione da 100 milioni di euro, che il gruppo Sangemini aveva chiesto al comune dopo aver lasciato la gestione delle acque... (Frosinonetoday.it)

Studente 18enne si ferisce dopo aver sbattuto contro una porta-finestra. Il Tribunale condanna la scuola a maxi risarcimento : oltre 50mila euro - Il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la responsabilità dell'istituto, condannandolo al pagamento della somma. . L'articolo Studente 18enne si ferisce dopo aver sbattuto contro una porta-finestra. Un ex studente di un liceo scientifico della Toscana riceverà un risarcimento di 52mila euro per i danni subiti a seguito di un incidente avvenuto a scuola nel 2012. (Orizzontescuola.it)

Ecologia - il tribunale dà torto alla Regione : via libera a un contributo di 175 mila euro per una ditta - Via libera dal tribunale al contributo di 175 mila euro a favore di una ditta di Palma di Montechiaro. I giudici hanno dato torto alla Regione che aveva revocato il beneficio ritenendo che vi fosse stata una violazione del bando. La somma, in particolare, era stata concessa nel 2012 per un... (Agrigentonotizie.it)