Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 8ª giornata: Douglas Luiz graziato! C’è Inzaghi

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilha dato i provvedimenti riguardo l’ultimadi campionato. L’ottavadiA vede l’Inter uscire indenne a livello di squalifiche, così comeche nonostante il colpo alle spalle di Patric in Juventus-Lazio, non è stato squalificato con la prova TV. I PROVVEDIMENTI – Come da previsione,non è stato squalificato dalnonostante la prova TV del colpo ai danni di Patric, in Juventus-Lazio. Per questo motivo il centrocampista brasiliano sarà presente in Inter-Juventus in programma domenica, per la nonadiA. Nessun provvedimento per l’Inter o i suoi calciatori. Ammonito per la prima volta Nicolò Barella, Matteo Darmian e Joaquin Correa. Terza sanzione, invece, per mister Simone