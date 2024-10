Regata delle Repubbliche Marinare: gli atleti del Galeone rosso ricevuti in Consiglio comunale (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono stati ricevuti in Consiglio comunale i ragazzi del Galeone rosso che domenica 13 ottobre scorso, a Genova, si sono piazzati al secondo posto dopo la barca bianca dei padroni di casa. Secondo posto ottenuto anche dalle ragazze nella Regata femminile. Gli atleti presenti hanno ottenuto un Pisatoday.it - Regata delle Repubbliche Marinare: gli atleti del Galeone rosso ricevuti in Consiglio comunale Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono statiini ragazzi delche domenica 13 ottobre scorso, a Genova, si sono piazzati al secondo posto dopo la barca bianca dei padroni di casa. Secondo posto ottenuto anche dalle ragazze nellafemminile. Glipresenti hanno ottenuto un

Antica regata. Il galeone rosso pronto a ripartire - Grande novità di questa edizione infatti è la prima competizione completamente al femminile tra le quattro città . La regata prenderà il via alle 18 in diretta Rai, ma sarà anticipata da un altro evento che inizierà alle 16. Alessandro Simoncini, allenatore dell’equipaggio pisano, ha espresso fiducia per la competizione: "Abbiamo avuto buoni riscontri per la regata di domani - dichiara il tecnico ... (Lanazione.it)

Il galeone di Amalfi in rotta verso la 69esima regata delle Antiche Repubbliche Marinare - Il galeone della Città di Amalfi ha preso il largo in direzione di Genova, trasportato con cura da due camion, scortato dai Carabinieri del Radiomobile di Amalfi e dalla Protezione Civile. Questo viaggio segna l’inizio di un percorso che culminerà nella partecipazione alla 69esima edizione della. . (Avellinotoday.it)

Regata delle Antiche Repubbliche Marinare : presentati a Palazzo Gambacorti gli equipaggi del Galeone Rosso - Si scaldano i motori, anzi...i remi, per la 69ª edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare in programma a Genova sabato 12 e domenica 13 ottobre. Il programma prevede una serie di eventi che culmineranno domenica 13 ottobre con la sfida remiera nel canale di calma di Prà , tra i... (Pisatoday.it)