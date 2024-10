Proposta di Ferrobonus regionale: il Lazio punta sulla mobilità ferroviaria per le merci (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una nuova iniziativa si sta facendo strada nel Lazio grazie alla consigliera regionale Eleonora Mattia, del Partito Democratico. La Proposta di introdurre un Ferrobonus regionale si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la mobilità sostenibile e ha come obiettivo principale quello di incentivare il trasporto merci su rotaia. Questo strumento, già esistente a livello nazionale, potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel settore della logistica regionale, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale e a una riduzione del traffico su strada. La situazione attuale del trasporto merci nel Lazio Il trasporto merci nel Lazio è caratterizzato da una netta prevalenza del trasporto su gomma, con oltre l’80% dei carichi che viaggiano su strada. Gaeta.it - Proposta di Ferrobonus regionale: il Lazio punta sulla mobilità ferroviaria per le merci Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una nuova iniziativa si sta facendo strada nelgrazie alla consiglieraEleonora Mattia, del Partito Democratico. Ladi introdurre unsi inserisce in un contesto di crescente attenzione verso lasostenibile e ha come obiettivo principale quello di incentivare il trasportosu rotaia. Questo strumento, già esistente a livello nazionale, potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nel settore della logistica, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale e a una riduzione del traffico su strada. La situazione attuale del trasportonelIl trasportonelè caratterizzato da una netta prevalenza del trasporto su gomma, con oltre l’80% dei carichi che viaggiano su strada.

