Presentata la serie “Il potere della parola” realizzata dalla Scuola sulla Complessità nell’ambito della XV edizione del Festival della Diplomazia (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Il potere della parola è la serie di dieci video conversazioni ideata e condotta da Michele Gerace, ideatore della Scuola sulla Complessità, nell’ambito del Festival della Diplomazia, fondato da Giorgio Bartolomucci, e giunto quest’anno alla XV edizione. Il potere della parola è il nome che Michele Gerace e Giorgio Bartolomucci hanno voluto dare alla serie di video conversazioni realizzata nell’ambito della nuova edizione del Festival della Diplomazia. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – Ilè ladi dieci video conversazioni ideata e condotta da Michele Gerace, ideatoredel, fondato da Giorgio Bartolomucci, e giunto quest’anno alla XV. Ilè il nome che Michele Gerace e Giorgio Bartolomucci hanno voluto dare alladi video conversazioninuovadel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festival della Diplomazia 2024 debutta la serie “Il potere della parola” con la presenza dell’influencer AI Francesca Giubelli - Il Festival della Diplomazia: la XV edizione e il tema del Potere Il Festival della Diplomazia celebra quest’anno la sua XV edizione, guadagnandosi il prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. Tra gli ospiti d’eccezione troviamo: Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca, con cui si parla di Testo e Contesto. (Gaeta.it)

Hanno ucciso l'uomo ragno - La vera storia degli 883 e una serie “Sul potere dei sogni” - Della sua gente delle sue manie. Gli anni Novanta, l'umiltà, la provincia, una generazione in motorino (sempre in due): il regista Sydney Sibilia e i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli raccontano in anteprima la serie Sky e NOW. Due discoteche centosei farmacie", quel giro di chitarra, quel ritmo dolente di un brano divenuto leggendario. (Movieplayer.it)

La saga di Attacco al potere diventa una serie in onda su Italia1 - I responsabili fanno capo al malvagio Jacob Pearce e, per salvare la situaizone, Taleb si ritrova a collaborare con l’agente segreto dell’MI6 Zara Taylor. dello streaming. Dopo i tre film, realizzati tra il 2013 e il 2019 negli USA con i titoli originali Olympus has fallen, London has Fallen e Angel has fallen, è arrivato il momento di far “cadere” Parigi. (Davidemaggio.it)