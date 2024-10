Migranti, Piantedosi: "Da Viminale 1.700 milioni l'anno per chi chiede protezione internazionale" (Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Vi daremo conto di quanto ci costa il trasferimento dei Migranti che arrivano e che distribuiamo tutti giorni e quanto ci costa il sistema di accoglienza", così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto in conferenza stampa a palazzo Chigi a chi gli ha chiesto quanto è costato all'Italia ciascun migrante portato in Albania e fatto rientrare poi in Italia. E comunque è pari a "1 miliardo e 700 milioni" l'anno quanto spende il Viminale "per dare assistenza a persone che al 60-70 per cento sono destinate a vedersi bocciata la propria domanda di protezione internazionale", ha chiarito. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Migranti, Piantedosi: "Da Viminale 1.700 milioni l'anno per chi chiede protezione internazionale" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2024 "Vi daremo conto di quanto ci costa il trasferimento deiche arrivano e che distribuiamo tutti giorni e quanto ci costa il sistema di accoglienza", così il ministro dell'Interno, Matteo, ha risposto in conferenza stampa a palazzo Chigi a chi gli ha chiesto quanto è costato all'Italia ciascun migrante portato in Albania e fatto rientrare poi in Italia. E comunque è pari a "1 miliardo e 700" l'quanto spende il"per dare assistenza a persone che al 60-70 per cento sono destinate a vedersi bocciata la propria domanda di", ha chiarito. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Migranti - Piantedosi : “Tre Paesi non più sicuri - Camerun - Colombia e Nigeria” - La conferenza stampa a Palazzo Chigi riguardava il dl approvato in Cdm recante ‘disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale’. Camerun, Colombia e Nigeria sono stati eliminati dall’elenco dei Paesi sicuri: “l’elencazione coinvolge 19 Paesi sugli originali 22” ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa, “essendo ... (Lapresse.it)

Migranti - Piantedosi : lista Paesi sicuri - no a “ondivaga interpretazione” - . Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto), al termine del consiglio dei ministri. “Questo diventa norme primaria”, ha aggiunto Piantedosi, “offriamo ai giudici di tutta Italia un parametro che sia l’applicazione della legge rispetto a qualche ondivaga interpretazione a nostro modo di vedere e lo dico con profondo rispetto per la magistratura”. (Lopinionista.it)

Migranti in Albania e poi riportati Italia - Piantedosi dribbla la domanda sui costi : “Ci sono spese anche per l’accoglienza qui” - Quanto è costato tutto questo? Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in conferenza stampa, risponde così. “La nave che abbiamo utilizzato” per trasferire i migranti in Albania “è della Marina Militare, ha comunque dei costi di esercizio. “Noi vogliamo arrivare a una maggiore appropriatezza della spesa, che ogni anno è di 1 miliardo e 600 milioni di euro, per persone che per il 60-70% si ... (Ilfattoquotidiano.it)