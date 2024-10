Migranti, la sinistra Ue minaccia von der Leyen: «Se replica il modello Albania niente fiducia alla nuova Commissione» (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo scontro sull’immigrazione varca i confini nazionali. I socialisti a Bruxelles sono preoccupati per l’apertura di Ursula von der Leyen al controverso protocollo Italia-Albania per esternalizzare le procedure di esame delle domande d’asilo e di espulsione. «Siamo contrari alla strategia del Partito Popolare Europeo e Meloni e molto preoccupati dal fatto che la presidente della Commissione voglia adottarla», ha detto stamattina la capogruppo dei Socialisti e democratici Iratxe Garcia Perez, che minaccia la presidente rieletta della Commissione Ue: «Così non può contare sul nostro sostegno». Il riferimento è chiaro: gli hub di rimpatrio al di fuori del territorio dell’Unione europea, in cui trattenere le persone Migranti in attesa di risposta alle richieste d’asilo, non sono la soluzione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo scontro sull’immigrazione varca i confini nazionali. I socialisti a Bruxelles sono preoccupati per l’apertura di Ursula von deral controverso protocollo Italia-per esternalizzare le procedure di esame delle domande d’asilo e di espulsione. «Siamo contraristrategia del Partito Popolare Europeo e Meloni e molto preoccupati dal fatto che la presidente dellavoglia adottarla», ha detto stamattina la capogruppo dei Socialisti e democratici Iratxe Garcia Perez, chela presidente rieletta dellaUe: «Così non può contare sul nostro sostegno». Il riferimento è chiaro: gli hub di rimpatrio al di fuori del territorio dell’Unione europea, in cui trattenere le personein attesa di risposta alle richieste d’asilo, non sono la soluzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consiglio Ue - i leader e von der Leyen verso il “modello Albania” sui migranti - ma Macron e Scholz : "I centri non risolvono i problemi" - Ai due presidenti si aggiunge anche quello della Spagna Sanchez, mentre l'Olanda potrebbe fare come l'Italia portandoli in Uganda Nella due giorni di Consiglio Ue che terminerà quest'oggi è stato messo chiaro che la linea dell'Europa sui migranti deve cambiare. E non sono in pochi coloro i qu . (Ilgiornaleditalia.it)

Piantedosi : “Centri in Albania? Attenzione Von der Leyen ne conferma valore” - . ministro dell'Interno ha sottolineato che non vi sarebbero criticità o illeciti collegati alle aziende appaltatrici che si sono occupate della costruzione dei centri in Albania, in quanto queste sono state preventivamente sottoposte a controlli mirati L'articolo Piantedosi: “Centri in Albania? Attenzione. (Ildifforme.it)

Piantedosi - 'von der Leyen conferma valore progetto Albania' - È uno stanziamento che sicuramente tiene conto della collocazione geografica delle strutture, ma va peraltro considerato che riguarda un impianto polifunzionale, un unicum, che assolverà ad una quadruplice funzione: hotspot di sbarco, luogo di trattenimento per procedure accelerate, Cpr e struttura carceraria". (Quotidiano.net)