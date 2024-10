"Le caramelle alla cannabis?". Kamala Harris gestiste l'ansia così: la confessione (Di martedì 22 ottobre 2024) Ironia e serietà durante l'intervista a Kamala Harris di Maria Shriver, l'ex first lady della California, moglie di Arnold Schwarzenegger, a proposito di come gestire l'ansia e lo stress pre-elettorali. "Parlo con le persone, sono tutti stressati, impauriti, c'è chi fa yoga, chi mangia gummies (caramelle alla cannabis), come fa lei?", chiede Shriver. "Non le mangio" risponde Harris ridendo insieme al pubblico. E poi racconta: "Mi alleno ogni mattina, cerco di mangiare bene". E confessa: ultimamente "mi sveglio spesso nel cuore della notte". Ma invita tutti i cittadini ad avere fiducia: "Non possiamo disperare", dice la candidata dem alla presidenza. Liberoquotidiano.it - "Le caramelle alla cannabis?". Kamala Harris gestiste l'ansia così: la confessione Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ironia e serietà durante l'intervista adi Maria Shriver, l'ex first lady della California, moglie di Arnold Schwarzenegger, a proposito di come gestire l'e lo stress pre-elettorali. "Parlo con le persone, sono tutti stressati, impauriti, c'è chi fa yoga, chi mangia gummies (), come fa lei?", chiede Shriver. "Non le mangio" risponderidendo insieme al pubblico. E poi racconta: "Mi alleno ogni mattina, cerco di mangiare bene". E confessa: ultimamente "mi sveglio spesso nel cuore della notte". Ma invita tutti i cittadini ad avere fiducia: "Non possiamo disperare", dice la candidata dempresidenza.

