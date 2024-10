Gaeta.it - Inaugurazione di un ristorante esclusivo: l’Archeologia Privè a Roma, un’esperienza gastronomica unica

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un nuovo capitolo gastronomico si apre acon l'de, unche promette di offrireculinaria esclusiva e personalizzata. Situato in uno dei luoghi storicamente e culturalmente più significativi della Capitale,unisce l'amore per la storia dialla contemporaneità di un'offertairripetibile. Storia e collegamento con la tradizionesi trova in via Appia Antica, una delle strade più antiche e iconiche di. Questoha le sue radici nel passato, essendo stato fondato nel 1804 e avendo servito per secoli come locanda per viaggiatori, artisti e mercanti. L'edificio ingloba strutturene risalenti al I secolo d.C., inclusi resti di antiche tombe e fondamenti di un'osteria storica.