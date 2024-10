I centri diurni per l’autismo di Teramo continueranno a garantire assistenza e attività (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Teramo respirerà un po’ di sollievo con la notizia che i centri diurni per l’autismo di Sant’Atto e Montorio, gestiti dal Centro Wellness SRL, possono continuare le loro attività fino alla fine dell’anno. Questo risultato è particolarmente positivo per le famiglie degli utenti, che ora possono affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi, grazie all’intervento risolutivo messo in atto dalla ASL Teramo. La situazione dei centri diurno per l’autismo I centri diurni per l’autismo nella provincia di Teramo sono cruciali per fornire supporto e riabilitazione agli utenti e alle loro famiglie. Nonostante le difficoltà economiche legate agli stanziamenti previsti nella Delibera di Giunta Regionale n. 807/2022, che coprono il triennio 2022-2024, la situazione era diventata critica. Gaeta.it - I centri diurni per l’autismo di Teramo continueranno a garantire assistenza e attività Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città direspirerà un po’ di sollievo con la notizia che iperdi Sant’Atto e Montorio, gestiti dal Centro Wellness SRL, possono continuare le lorofino alla fine dell’anno. Questo risultato è particolarmente positivo per le famiglie degli utenti, che ora possono affrontare con maggiore serenità i prossimi mesi, grazie all’intervento risolutivo messo in atto dalla ASL. La situazione deidiurno perpernella provincia disono cruciali per fornire supporto e riabilitazione agli utenti e alle loro famiglie. Nonostante le difficoltà economiche legate agli stanziamenti previsti nella Delibera di Giunta Regionale n. 807/2022, che coprono il triennio 2022-2024, la situazione era diventata critica.

