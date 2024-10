Governo: Pirro (M5s), 'Meloni come Wanna Marchi, video e brochure aberranti' (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui Giorgia Meloni prova disperatamente a festeggiare i due anni di Governo, arriva l'ennesima doccia gelata sulla crescita del Paese. Dopo Banca d'Italia e Ufficio parlamentare di bilancio, anche Confindustria rivede al ribasso le stime di crescita per il 2024 fissandole a un misero +0,8% del Pil. Insomma, siamo nella scia dell'altrettanto striminzito +0,7% fatto segnare dal Governo di centrodestra nel 2023, con l'Italia dietro Paesi come Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e tanti altri. E pensare che nel video e nella brochure autocelebrativa di questi due anni di Governo, documenti davvero aberranti, Giorgia Meloni si mette a fare la Wanna Marchi provando a vendere come risultato il rilancio della crescita economica". Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in commissione Bilancio del Senato. Liberoquotidiano.it - Governo: Pirro (M5s), 'Meloni come Wanna Marchi, video e brochure aberranti' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui Giorgiaprova disperatamente a festeggiare i due anni di, arriva l'ennesima doccia gelata sulla crescita del Paese. Dopo Banca d'Italia e Ufficio parlamentare di bilancio, anche Confindustria rivede al ribasso le stime di crescita per il 2024 fissandole a un misero +0,8% del Pil. Insomma, siamo nella scia dell'altrettanto striminzito +0,7% fatto segnare daldi centrodestra nel 2023, con l'Italia dietro PaesiFrancia, Spagna, Portogallo, Belgio e tanti altri. E pensare che nele nellaautocelebrativa di questi due anni di, documenti davvero, Giorgiasi mette a fare laprovando a vendererisultato il rilancio della crescita economica". Lo comunica in una nota Elisa, capogruppo M5S in commissione Bilancio del Senato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

REPORT FA SALTARE IL GOVERNO MELONI? RANUCCI ANTICIPA ALLA GRUBER LE INCHIESTE CHOC - : E allora ti aspettiamo… S. Poi abbiamo scoperto un secondo caso Boccia al ministero della Cultura. R. R. : Non so se ti danno il permesso, puoi venire lunedì. L.  E a quando risale questa seconda Cutro? S. SIGFRIDO RANUCCI: No, ma noi faremo il nostro, racconteremo. L. S. G. : Quindi non ci puoi dire niente? S. (Bubinoblog)

Denatalità e servizi per l’infanzia : la sfida del governo Meloni in Campania - Ciò rappresenta un ostacolo significativo per molte famiglie, che spesso non possono permettersi i costi. La distribuzione territoriale dei servizi evidenzia una disparità che rischia di compromettere la possibilità per le famiglie di accedere a un supporto adeguato nella prima infanzia. Tuttavia, le differenze tra province rimangono evidenti: Napoli offre una percentuale del 15,8%, mentre ... (Gaeta.it)

Dama : Meloni - breve storia dei primi due anni di governo - Pil e occupazione crescono più della media nazionale, c'è un +50% di investimenti in opere pubbliche e un +14,2% di export nel 2023. Si citano il Ponte sullo Stretto (progetto in fieri), i 44 miliardi programmati per strade e autostrade, si rivendicano il nuovo codice degli appalti, il codice della strada e della nautica da diporto. (Liberoquotidiano.it)